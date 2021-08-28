وزارة التعليم: استمرار فحص تظلمات الثانوية العامة وإرسال النتائج  

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة، على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وأعلنت الوزارة استقبال ما يزيد عن ٢١٥ ألف تظلم في مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية منهم ١١٨ ألف طالب ناجح + ٦٧ ألف طالب دور ثانى، بالإضافة إلى ما يزيد عن٣٠ ألف طالب راسب.

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بفحص كل تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا ويدويا، بدقة، وإعطاء حق الطالب وإنصافه حال وجود خطأ.

وكشف رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، عن آليات التصحيح الإلكترونى لأوراق امتحانات «البابل شيت» لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020 /2021، قائلا: إن خطوات التعامل مع البابل شيت، تبدأ من التأكد من الورقة الامتحانية، ومراجعتها، ثم دخول ورقة الإجابة على «الماسح الضوئي» للتصحيح.

وأضاف: «تصحيح 12 ألف ورقة امتحانية على الجهاز خلال ساعة، وإنه بمجرد دخول الورقة على جهاز «الاسكانر»، ويتم تصويره بسرعة عالية، ويتم تسجيله بناء على «باركود»، بقاعدة البيانات، لافتًا إلى أن هناك قرابة 6 ملايين ورقة تم تصحيحها على الماسح الضوئى بالثانوية العامة، كما يتم إرجاع الورق للكنترول للاحتفاظ به عقب انتهاء عمليات التصحيح، ليكون لدينا نسخة إلكترونية، والنسخة الاصلية.

وكشف عن أن هناك مدخلين بيانات بالثانوية العامة، 375 عضوا بالكنترول، موضحا أن الشطب فى الإجابات بسيط جدا، لافتًا إلى أن الطالب حال اختياره إجابة واحدة فى الدوائر المظللة، الورقة سليمة، بينما إذا اختار أكثر من إجابة يقوم العضو بكتابة ملاحظة، لإدخال البيانات على الكمبيوتر التى تنصف الطالب، ولدينا فريقان للتصحيح، كل منهما يعمل بشكل منفصل عن الآخر، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على نموذج الإجابة للامتحانات، للمراجعة.

وأشار رئيس المركز القومى للامتحانات، إلى أنه وقت دخول رقم الجلوس وكود الطالب مع ورقة الإجابة على الماسح الضوئي، تدخل على نموذج معين، مؤكدًا أن الكود يحدد النموذج، واللون، على حسب أداء الطالب لورقة امتحان وترتيبها، لذلك الخطأ غير وارد فى اختلاف النماذج.