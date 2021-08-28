"خلط أدوية الطعام بعقاقير الصداع".. الأمن يكشف خدعة سندوتشات سائق النقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى، "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بقيام آخر بإعطائه سندوتشات تحوى مواد مخدرة بطريق القاهرة / السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس حيث فوجئ بتوقف (سيارة) ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له (2 ساندويتش) لتناولهما فإرتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، إكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة ، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين .

بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه "سائق، مقيم بمحافظة المنوفية" وبإستدعائه قرر بحصوله على ساندويتشين من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة / السويس)، وفى الطريق رسخت فـى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.