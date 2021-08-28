/647624/طارق-حامد-يجب-أن-تكون-جميع-البطولات-فى-كل-عام-داخل-جدران-الزمالك

أكد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، أن فوز الفريق الأبيض بالدوري الممتاز يعد شيئا طبيعيا وهو ما يجب أن يكون في كل عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف حامد: “من الطبيعى أن تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطولة الدورى هذا العام استثنائية لما دار حولها من صعوبات الجميع يعلمها”.

كما أشار حامد: “اعتدت أن أعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن، لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شىء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفى الذى يستحق أكثر من هذا”.

واختتم طارق حامد: “شكراً جمهور الزمالك العظيم، وشكراً لكل من ساهم فى تحقيق هذه البطولة، وشكرً لزملائى رجالة نادى الزمالك، ونعد بالمزيد”.

الزمالك يتوج ببطولة الدوري

كان الزمالك قد توج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة “الـ 33” من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.