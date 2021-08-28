/647625/حزب-الشعب-الجمهوري-يثمن-كلمة-الرئيس-السيسي-بمؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة

ثمن حزب الشعب الجمهوري زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد اليوم ومشاركته الفعالة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والتي حضرها العديد من الرؤساء والقادة.

دوت الخليج يرصد تعليق حزب الشعب الجمهوري على زيارة السيسي للعراق

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وأوضح الحزب أن الزيارة تؤكد دور مصر الداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد الحزب اعتزاز مصر شعبا وحكومة بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات.

مصر والعراق

وأضاف الحزب “ أن ما يجمع القاهرة وبغداد أكبر من أي علاقات، فهي روابط وثيقة وتاريخية تجمع أبناء النيل والفرات، فضلًا عن تشابك حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ.

وجدد الحزب دعمه للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات واجراءات لدعم الدول العربية الشقيقة وتحقيق استقرارها على كافة الأصعدة .

هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة". صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،شارك أمس الجمعة عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.