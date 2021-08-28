«المصريين الأحرار» يكرم وكيل وزارة الشباب بمطروح

جدة - نرمين السيد - كرم سلطان أبوالشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك تقديرا لمجهوداته التى يبذلها للارتقاء بقطاع الرياضة بالمحافظة، وذلك بحضور عامر كريم عضو الحزب.





وأثنى عبدالحميد، على المشاركة المجتمعية الفعالة لحزب المصريين الأحرار بالمحافظة، فيما قدم الحزب الشكر لوكيل الوزارة على اهتمامه وموافقته الفورية لإنشاء ملعب خماسى بقرية رأس الحكمة وقرية الحلازين وإعادة تطوير مبنى مركز الشباب الذى سبق وتقدمت به أمانه حزب المصريين الأحرار بالمحافظة.

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