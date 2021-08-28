/647633/غادة-عجمي--زيارة-السيسى-لبغداد-تؤكد-حرص-الرئيس-على-توطيد-العلاقات-مع-جميع-البلدان-العربية-والعالمية
قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" من أهم الزيارات التي أجراها الرئيس وخاصةً أن العراق أرض كانت مشتعله بالفوضى والاضطرابات نتيجة الأحداث الأخيرة وتمكن الإرهاب منها لفترة طويلة.
دوت الخليج يرصد تعليق النائبة غادة عجمي على زيارة السيسي للعراق
زيارة السيسي للعراق
وأكدت "عجمي" في بيان لها، اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على ابتكار الأوضاع الدولية سواء على الساحة العربية أو العالمية ومن أهم ملفات القيادة السياسية الحالية .
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن حرص دولة العراق الشقيقة على تطبيق الأجندة التطبيقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاستراتيجي مهم جدا في وضع النقاط على الحروف، وذلك لتوفير الأمن والأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على مستوى البلدين.
ولفتت عضو مجلس النواب ، إلى أن دولة العراق لها تاريخ كبير جداً مع مصر، مؤكدة أن من أهم إنجازات الدولة المصرية وجود استقرار سياسي، وخاصةً التعاون المثمر الذي يحرص الرئيس عليه في توطيد العلاقات على مستوي جميع البلدان العربية والعالمية.
وكان قد نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صورا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".
وتضمنت الصور وصول الرئيس السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، واستقبال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، للرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي وجلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين.
كما تضمنت استقبال الرئيس العراقي برهم صالح للرئيس السيسي بقصر بغداد الرئاسي، وعقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة بينهما، بالإضافة إلى لقاء الرئيس السيسي في العاصمة العراقية بغداد، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت.
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