هند صبري وطيارة يحتفلان بنجاح أغنية «سقف الحلاوة » في الساحل

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دوت الخليج يرصد إحتفال هند صبري وطيارة بنجاح أغنية «سقف الحلاوة »

وشهد الإحتفال أيضال حضور المغني أحمد الروبي والفنانة هبة الدسوقي التي ظهرت كموديل في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.وقام الروبي بغنائها عدة مرات وسط حفاوة كبيرة من رواد مكان الإحتفال، وكانت طيارة قد طرحت الأغنية عبر قناتها وقناة أحمد الروبي عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليو تيوب. وموقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام .

هند صبري تعرب عن ساعدتها بأغنية سقف حلاوة

وأعربت النجمة هند صبري عن سعادتها بالأغنية وردود الفعل التي تسمعها عنها إذ أنها كفنانة وشريكة في طيارة تحب دائما دعم الأفكار الجديدة والمواهب الشابة، و أنها حرصت على الإحتفال بنجاح الاغنية لأنها تنتمي لنوعية الغناء التي يفتقدها الكثيرين حاليا وهي شخصيا وفي كل أنواع الفنون مع التنوع ووجود كل الأنواع.

وأكد محمد البسيوني المدير التنفيذي لشركة طيارة انهم يواصلون رهانهم على أحمد الروبي والذي بدأوا معه منذ ثلاثة أعوام بعدة أغاني حققت نجاحا كبيرا وقتها مثل "سقفة" و"سنة بنودعها" و"رقصلي السنة" والتي حققت ملايين المشاهدات وهم كشركة يثقون في موهبة أحمد ويراعون دائما تقديم مواهب واعدة في الموسيقى والتمثيل في المحتوى الذي يقدمونه، وعن إختيارهم للتصوير في العين السخنة قال انه مكان جديد ومختلف فالكل يصور في الساحل الشمالي بالإضافة لقربها من القاهرة.لكنهم قرروا التصوير في السخنة للفت الانظار إليها أيضا.

أحمد روابي يوضح سبب إختيارة أغنة سقف حلاوة

ما الفنان أحمد الروبي فقال عن الأغنية وإختياره ل"سقف الحلاوة" لتمثل عودته بعد غيابه لفترة نتيجة للكورونا.أنه وشركة طيارة وبعد طرح أغنية " سقفة" في ختام مهرجان الجونة السينمائيـ وتحقيقها نجاح كبير كانوا قد حضروا أغنية مع الملحن عزيز الشافعي كان من المفترض أن يتم طرحها في مارس ٢٠٢٠ ., لكن الكورونا داهمتهم وتسببت في تأجيلها.وبعد أن خفت حدة الكورونا إكتشف الروبي وطيارة أن ذوق الجمهور قد تبدل ومن هنا قرروا البحث عن أغنية تحمل إيقاعا سريعا وكلمات خفيفة تخطف أذن المستمع و ووقتها جائته فكرة أغنيته "سقف الحلاوة" وكتبها ولحنها. على أن يتم طرح أغنيته مع عزيز الشافعي بعدها.والروبي يكتب ويغني كثيرا من أغانيه التي يحس بها وهو يسير على خطى نجوم كبار في العالم كله. وهو لا يعني انه يغني فقط أغانيه بالعكس يحب تقديم أغاني لفنانين أخرين.

كما أعرب عم ساعدته بكثرة الأغاني التي سيتم طرحها في الشهور الحالية فقال أنها فرصة جيدة للجميع لتقديم أنواع مختلفة من الأنماط الموسيقية والأنواع وهي وجبة مفيدة للجمهور.أما مخرجة الكليب منة الديابي فقالت أنها إستمتعت بالتجربة وبالكليب نفسه والعمل مع أحمد وطيارة وهبة. وعن سبب إختيارها لهبة كي تكون بطلة للكليب قالت أنها ممثلة جيدة وهي تتوقع لها مستقبل باهر ولديها وجه جميل وهادئ وكاريزما من نوع خاص وهي لائقة على الروبي وهما الإثنان يحملان الجمال الهادئ نفسه.

الجدير بالذكر أن منة قد قدمت من قبل عدة أفلام قصيرة منها فيلم "مانفيستو" وتم عرضه في مهرجانات في كولومبيا وتونس والهند والعراق وأول فيلم تعتبره حقيقي لها كان فيلم قصير بعنوان "نهاية الحب"، أما بطلة الكليب هبة الدسوقي فقدمت من قبل مشاركات هامة في مسلسل ما وراء الطبيعة في دور "النداهة" وشاركت في حكاية "لازم اعيش" من الا انا وهي قالت انها تحب صوت الروبي من قبل وتحب ما تقدمه طيارة من محتوى لذا وافقت على تقديم الكليب بالإضافة لإعجابها بالفكرة الخاصة به .وهي تستعد لعدة أعمال تمثيلية جديدة. منها مسلسل تحقيق وفيلم قصير .

أغنية سقف حلاوة

"سقف الحلاوة" من غناء الفنان أحمد الروبي ومن كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله، وتعتبر هذه الأغنية انطلاقة جديدة للمطرب أحمد الروبي ومقدمة لمجموعة من الأغاني الجديدة له التي تنتجها له "طيارة".وكان أحمد الروبي قد قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "سقفة" و التي قدمها في مهرجان الجونة منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، بالاضافة الى أغنية "سنة بنودعها" و "رقص لي السنة"." طيارة" أسسها كل من النجمة هند صبري، محمد البسيوني، رامز يوسف وأحمد الشريف.