حسام زكى: جامعة الدول العربية أعلنت دعمها الكامل للعراق فى مؤتمر بغداد

جدة - نرمين السيد - وأضاف زكى، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بداية مباشرة لعودة العراق لدورها"، مشيرا إلى أن كلمة أمين عام الجامعة شدد فيها على ضرورة احترام الجيرة بين الدول وأن يكون التعاون بين الدول فى هذا الإقليم يجب أن يكون قولا وفعلا.

وأوضح زكى، أن كل الدول تريد دعم العراق وسيادته واستقراره، مضيفا أن جامعة الدول العربية أعلنت اليوم الدعم الكامل للعراق ولسيادته الكاملة على أراضيه، متابعا:"لكن تبقى الترجمة الفعلية على أرض الواقع، كما أن المؤتمر يعد مناسبة لتسجل كل دولة على نفسها تعهداتها".

ورأى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن متابعة نتيجة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ستكون مشوبة ببعض الصعوبات، معربا عن اعتقاده بأن الدول المشاركة تتعامل مع فكرة آلية المتابعة، فى إشارة إلى المؤتمر وإلى أين يذهب.

وتابع: "نأمل من جميع المشاركين فى أن يحذو حذو الدول العربية فى دعمهم للعراق ودعمهم لسيادته والاستقرار فيه"، محذرا من أنه إذا تراجع الاستقرار فى دولة على غرار العراق فى وضعها وأهميتها فهذا سيعود بالسلب على كل المنطقة.