حسام زكى: السيسى وجه رسائل واضحة للدول الداعمة للإرهاب فى مؤتمر بغداد

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الدول والملاذات الآمنة للإرهاب والدعم المقدم لهم فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فى غاية الأهمية وهناك أطراف توفر للإرهاب الدعم وقد لا تكون فقط الأطراف التى فى ذهن البعض ولكن هناك أطراف أخرى سواء داخلية أو خارجية وهى مسألة معقدة وبها أبعاد كثيرة متشابكة؛ وهناك رسائل واضحة وجهت إلى الدول الداعمة للإرهاب بضرورة التوقف عن هذا الأمر.





وأضاف زكى، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن تواجد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى المؤتمر، اليوم السبت، يعود إلى أن فرنسا دولة كبيرة ولها مصالح فى المنطقة وتتبع سياسة متوازنة ولها علاقات طيبة مع معظم الأطراف، ولها تواجد عسكرى فى العراق وتريد أن تميز نفسها عن التواجد الأمريكى وهى تسعى لأن تكون الأمور بها جسور حوار مع الجميع سواء إيران أو تركيا أو كافة الدول العربية، ووجودها ليس مفاجأة، وإنما أصبح أمرا منطقيا وطبيعيا.

وفيما يتعلق بكلمة وزيرى خارجية إيران وتركيا، أجاب زكى قائلا: "إن الكلمات فى حد ذاتها جيدة، بغض النظر عن حديث وزير خاريجة إيران الحاد مع الولايات المتحدة ولكن الأقوال يجب أن تتوازى مع الأفعال والعكس؛ وإذا لم تتعزز كل هذا التصريحات بأفعال على نفس المستوى يبقى القول أجوف ولا معنى له"، معربا عن أمله فى أن تنفذا ما تقوله.

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