فيديو- تفاصيل زيارة الرئيس السيسى إلى بغداد

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو شامل لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بغداد، اليوم السبت، للمشاركة فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".





واستقبل الرئيس السيسى، بمطار بغداد الدولى، مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق.

والتقى السيسى، اليوم السبت، كلا من العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، وتميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.



وألقى السيسى، كلمة خلال المؤتمر، ووجه رسالة إلى الشعب العراقى، قائلا: "إن الشعب الذى يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل".

وتابع: "أؤكد لكم أن فى مصر أخوة حريصين على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبرتهم فى مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل الذى تضيئه إرادتنا وثقتنا فى قدراتنا الصلدة على اجتياز الصعاب أيا كانت".

واستطرد: "أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة تاريخ ولديكم تنوع وتعدد اعتبره ثراء كبيرا، حديثى إليكم اليوم بل ندائى إليكم، حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم وتعاونوا فيما بينكم ومن أجل المستقبل وشاركوا فى اختيار من يقودكم إلى الأمام، الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة فى بناء مستقبل الدول، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة والرقى والتطور والاستقرار والسلام، أدعوا الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد".