نشرة أخبار الاهلي: اول تعليق من حسام حسن لاعب الفريق الجديد.. محمود الخطيب يحضر تشيع جثمان حمدي الكنيسي.. كريم ندفيد على أعتاب فاركو.. فريق السلة يحقق الفوز على فاب الكاميروني

نشر حسام حسن لاعب النادي الأهلي الجديد عبر مواقع التواصل، معبراً عن مدي سعادته للإنضمام إلي صفوف القلعة الحمراء.

وكتب حسام حسن عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”الحمدلله الصور معناها كبير اوى بنسبالى لأن حققت جزء كبير من احلامى ان قدرت البس تيشرت النادى الاهلى وان شالله اقدر اسعد جمهور النادى الاهلى”.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على المشاركة، ظهر اليوم، في تشييع جثمان ‏الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، وكان مجلس إدارة الأهلي ‏قد نعى الفقيد على الحساب الرسمي للنادي.‏

كريم ندفيد

يفاضل كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلى، بين عدة عروض محلية للرحيل لأحدها على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويحسم نيدفيد مصير هذه العروض خلال اليومين المقبلين، خاصة أن أحد هذه العروض من نادى فاركو الصاعد حدثياً للدوري الممتاز.

موسيماني

أثار خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن توج الفارس الابيض ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”:”لم اكن اعرف ان رأيي مؤثر للدرجة دي علي كل الناس و لكن السؤال هو لو بطولة افريقيا اقوي بكثير ليه خسرت البطولة الاضعف و دخل مرماك ٢٩ هدف مش المفروض تكسب الاضعف بالمنطق بتاع خسرت بطولة افريقيا و اخيرا دي كورة كل شيء وارد فيها و كل واحد له رأي يختلف يتفق فيه البعض و لكن ردود الافعال غريبة كل واحد عايز يقلل من رأي الاخر اللي هو في النهاية مجرد رأي”.

فريق السلة

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.