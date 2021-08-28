بعد التتويج.. شيكابالا يبعث رسالة «كيد» لـ الأهلي واتحاد الكرة«صور»

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نشر محمود عبد الرازق شيكابالا منذ لحظات صورة على صفحتة الشخصية على تطبيق "فيسبورك" وهو يحتفل بدرع بطولة الدوري المصري الممتاز، على طريقة الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء تعليق محمود عبد الرازق “شيكابالا” على الصورة التي نشرها على صفحته، ساعة رملية، والتي تشير إلى مرور الوقت على بطولة التتويج، والتي جاءت على حساب الأهلي، والصدام الذي حدث في التتويج مع رئيس اللجنة الثلاثة التي تدير الجبلاية مع احمد مجاهد.

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

واقعة مباراة السلة بين الأهلي والزمالك

كان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، في الـ 29 من مارس الماضي، على صالة النادي الأبيض، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري.

وتأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة، في ظل اعتراض الأهلي على حضور جماهير الزمالك في الصالة، رغم قرار منع الجماهير من الحضور، قبل أن يقرر مراقب المباراة إلغاءها بشكل نهائي.

وشهدت المباراة حضور الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف أوباما، لاعبي فريق كرة القدم، لمؤازرة فريق السلة بالنادي.

وطلب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، من مراقب المباراة ضرورة خروج ثلاثي الزمالك من الصالة مع باقي الجماهير، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.

احتفالات بطولة الدوري عقب مباراة الإنتاج

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.