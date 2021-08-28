/647647/التعاون-السعودي-يعلن-ضم-البرازيلي-لوفانور-لمدة-موسم-واحد

نشر الموقع الرمسي لفريق التعاون السعودي، صورة للبرازيلي لوفانور هنريكي، لاعب خط وسط، قادم من نادي شريف تيراسبور، لمدة موسم واحد فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت صفقة التعاون السعودي في الإنتقالات الصفية الجارية، بدعم خط وسط الفريق، بالبرازيلي لوفانور، صاحب الـ 31 عام، في أحقية التجديد للاعب لموسم أخر.

المدير الفني للتعاون السعودي

أعلنت إدارة نادى التعاون السعودى رسمياً التعاقد مع جوزيه جوميز، وطاقمه المساعد لقيادة التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للبريطاني نيسترو آل مايسترو، الذي تمت إقالته اليوم الأحد.

وكشفت إدارة نادي ‎التعاون، أنه تم فسخ عقد المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، بالتراضي بين الطرفين، وتوجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وأوضح النادي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنه تم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بقيادة الفريق مؤقتًا حيث يصل جوزيه جوميز،وطاقمه المساعد الأسبوع المقبل لقيادة فريق التعاون.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

الجولة الأولى من الدوري السعودي

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.