/647650/ختام-الدوري-إنبي-يحقق-الفوز-على-الجونة-بثنائية

حقق فريق إنبي الفوز على فريق الجونة، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة الايرة والتامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

تقدم احمد العجوز لاعب فريق غنبي بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الواحد والأربعون من عمر اللقاء، وأكد صلاح ريكو على الفو بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعون، من لال ضربة جاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مصطفى شلبي من قبل مدافع الجونة محمد حبيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام الدوري.. إنبي يحقق الفوز على الجونة بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.