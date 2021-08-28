مكافحة الإدمان: بداية من 21 ديسمبر سيتم فصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم الكشف عن 390 ألف موظف بالهيكل الإدارى للدولة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله.





وأضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية جاسمين طه، أن هناك حملات مكثفة تستهدف الكشف عن متعاطى المخدرات بين الموظفين.

وأكد: "العينة الإيجابية بداية من 21 ديسمبر سيتعرض صاحبها للفصل من العمل"، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على الصحة وعدم التواجد فى أماكن بها تدخين للمواد المخدرة مثل الأفراح بشكل خاص.

وتابع: "أى تواجد للأشخاص مع المتعاطين للمواد المخدرة فى الأماكن المغلقة ستكون عيناتهم إيجابية عند التحليل، وكذلك التعرض مباشرة للمتعاطين يكونون أكثر عرضة للمخدرات من الأشخاص الذين يتناولوا المواد المخدرة".

وشدد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الموظفين الذين يتعرضون للفصل من العمل نتيجة تعاطيهم المخدرات، لا يمكنهم التظلم على العينات، لأن العينات المفحوصة دقيقة للغاية، لاسيما وأن المواد المخدرة موجودة فى الدم مباشرة.