الشباب والرياضة: البابا تواضروس يلتقى المشاركين فى أكاديمية شباب المتوسط

جدة - نرمين السيد - واستقبل الوفد لحظة وصوله لمقر الكاتدرائية، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والدكتورة مرفت سيد أحمد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ويوسف عروج رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، وخالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية بالوزارة.

ورحب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى مستهل كلمته، بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالى 100 شاب وشابة وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر فى أكثر من 100 دولة حول العالم، وأن المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية.

ونوه البابا إلى أن الشخصية المصرية لا تعرف العنف، ونأخذ من نهر النيل روح العبادة، ونحن كمصريين مسيحيون متدينون ومسلمون متدينون ولكن تدين هادئ بدون عنف، ووجودنا بجانب بعض والعيش المشترك جعل بيننا وحدة وطنية، فمصر بها وحدة وطنية طبيعية خلقها الله بداخلنا وهذه هى طبيعة مصر.

وأوضح قداسته أن الإنسان عندما يشعر بالنعم الموجودة فى حياته، يفرح بها حتى وإن كانت بسيطة، مؤكدا أن الشعور بالنعم والعطايا أمر مهم للغاية، وهو أول خطوات الفرحة، وأن ما يشغله هو المعرفة، التى تبنى شخصية الإنسان وتجعله غير مغلق العقل، مؤكدا أن غياب المعرفة يجعل الإنسان تائها، ولكن بالعلم والفن والمعرفة نصل الى السلوكيات المجتمعية المثلى فى نطاق أوسع.

وتطرق الى الحديث عن "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك" ووقع عليها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية، وقال إنها تساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتؤكد الوثيقة أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك.

ودعا إلى الاجتهاد فى الحياة، سواء من الناحية الروحية والناحية الجسدية أيضا، لأن الاجتهاد يقود إلى النجاح، مشددا على أن الإنسان يجب أن يضع أمام أعينه نماذج ناجحة، وأكد بأن إنسان الله هو شخص مفرح، ومتصالح مع نفسه.

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك روشتة لكى يصبح الشخص إنسان الله، ومنها أن يضع الله أول كل شيء فى حياته، وأن يكون الإنسان صانع للسلام فى أى مكان موجود به، وأن يكون قلبه نقيا.

وخلال اللقاء، أعرب البابا عن سعادته بهذا اللقاء، وتابع: "أوجه خالص التحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته وإهتمامه ودعمه الكامل لشباب مصر فى مختلف المجالات.

وأكد قداسته، أن الكنيسة فى امتدادها تعمل كأنها أم، وهذه الأم دائما تبحث عن أبنائها، ومصر هى سيدة الحضارة، وهى التى قدمت الحضارة للعالم كله ومن هذه الحضارة؛ حيث كانت الحضارة المسيحية ممثلة فى الكنيسة المصرية الوطنية، ولذلك لنا الفخر ليس فى مصر فقط بل فى كل العالم بالكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، بتاريخها.. بإيمانها.. بتراثها..بقديسيها، وبألحانها.

وخلال اللقاء تم فتح باب الحوار بين البابا تواضروس الثانى والوفد، وتطرق الحديث إلى العديد من الموضوعات حول برنامج المشورة الأسرية ودور الكنيسة المصرية فى تجديد الخطاب الدينى لمواجهة الأفكار المتطرفة،ثم أجاب قداسته أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسته صورا تذكارية.

ومن جانبهم، أعرب وفد أكاديمية المتوسط، عن سعادتهم البالغة بلقاء البابا، ووجهوا الشكر لوزارة الشباب والرياضة لدعمها الكامل لنجاح الفعاليات.