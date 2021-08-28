الأوقاف: منع إمام بالمعاش من صعود المنبر لمخالفته تعليمات الوزارة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء السبت، منع خالد أحمد عبد الوهاب إمام بالمعاش بمديرية أوقاف القاهرة من صعود المنبر بأى من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرا لمخالفته تعليمات الوزارة.





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