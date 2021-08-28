الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون...

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وحرص القادة المشاركون في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالعاصمة العراقية، علي التقاط صورة جماعية تذكارية، حيث توسط الرئيس عبد الفتاح السيسى المشاركون، وهم كل من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن هناك مصلحة للجميع في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا، ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية، والتي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار، وعدم الاعتداء، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة- عن سعادته بالتواجد في العراق بلاد الرافدين وإحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.