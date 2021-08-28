ضمن مبادرة حياة كريمة.. الثقافة: اكتشفنا العديد من المواهب المختلفة بالصعيد

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اكتشفنا العديد من المواهب الثقافية المختلفة فى محافظات الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، وإن مشاركتنا فى مبادرة حياة كريمة تتم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والقطاعات المختلفة بالدولة، وإنه لدينا خريطة للتحرك بالقرى المصرية ضمن المبادرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى محمد الباز، أنه سيتم عن الإعلان عن مشروع "كشكك كتابك" وسيكون فى جميع قرى مصر، لدعم الثقافة بالقرى. وأنه سيتم تخصيص لكل قرية كشك للقراءة تحت مسمى "كشكك كتابك" ضمن فعاليات الوزارة فى مبادرة حياة كريمة.

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اتجهت لمحافظة أسيوط، حيث تشهد أول حفل تقدمه دار الأوبرا المصرية بإحدى قرى ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن 1174 نشاطا فى 106 قرى بـ7 محافظات وتستمر حتى فبراير 2022.