/647648/نشرة-أخبار-الزمالك--ميدالية-ذهبية-وأرى-فضية-لجنة-النادي-ترد-على-التهنئات-المنهالة-على-الفريق-بعد-التتويج-بالدوري-رسالة-اصة-لـ-أيمن-حفني-شيفيلد-يونايتد-يتغزل-في-القلعة-البيضاء

شهد نادي الزمالك اليوم السبت على العديد من الأحداث الشيقة والممتعة، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري، والتي حسم فيه فريق القلعة البيضاء البطولة برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

زياد عمرو

حصد زياد عمرو لاعب نادي الزمالك لألعاب القوى الميدالية الذهبية بمنافسات الوثب العالي لبطولة القاهرة والتي أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

وسجل زياد عمرو رقما شخصيا جديدا 2.11 مترا خلال منافسات البطولة.

وأكد هيثم عبد المجيد مدرب فريق الزمالك أن المشاركة في البطولة كانت بهدف رفع كفاءة اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

طارق حامد

علق طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، على تتويجه بالنسخة الحالية من بطولة الدوري مع الفارس الأبيض، وذلك من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتير”.

كتب طارق حامد عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”كل ما يدور فى ذهنى فى كل وقت انه من الطبيعى ان تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك .، ولكن تعد بطوله الدورى هذا العام بطوله استثنائيه لما دار من صعوبات الجميع يعلمها .، اعتدت ان اعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن .، لم تكن المهمه سهله .، قدمنا كل شئ من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من اجل هذه اللحظه ومن اجل اسعاد جمهور الزمالك الوفى الذى يستحق اكثر من هذا .، شكراً جمهور الزمالك العظيم .، شكراً لكل من ساهم فى تحقيق هذه البطوله .، شكرً لزملائى رجاله نادى الزمالك، نعد بالمزيد”.

أيمن حفني

تغزل نادي الزمالك بإيمن حفني لاعب الفريق، وذلك عقب عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، بداية الموسم الحالي وحصد مع الفارس الأبيض بطولة الدوري الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك عبر”فيس بوك”:” بطل المشهد الأخير ، الحاوي واحد فقط "أيمن حفني".

لجنة الزمالك

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر للأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والبرتغالي جيزوالدو فيريرا ولأندية الإسماعيلي والمقاولون العرب والوداد المغربي وسموحة والبنك الأهلي ونادي الوصل الإماراتي والأندية السعودية، على تهنئتهم للقلعة البيضاء بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.

عبد الله بن مساعد

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه من محبي نادي الزمالك، وحرص على تقديم التهنئة للجماهير البيضاء بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

وأوضح بن مساعد في تصريحات تليفزيونية أنه أحد جماهير الزمالك ويتمنى المزيد من التوفيق والبطولات للقلعة البيضاء في السنوات المقبلة، وشدد على أنه يتابع الزمالك منذ جيل حسن شحاتة وعلي خليل وطه بصري ومر عليه أجيال متعاقبة من القلعة البيضاء.

وأضاف مالك نادي شيفيلد يونايتد أنه لابد من التطور باستمرار للفريق الأبيض كي ينافس بقوة على كافة البطولات، وأعرب عن ثقته في قدرة الإدارة الحالية على تطوير ودعم الفريق بأقوى الصفقات والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

ورحب الأمير عبد الله بن مساعد بالتعاون بين شيفيلد يونايتد أو أي من الأندية المملوكة لمجموعته، ونادي الزمالك، متمنيا إقامة مباراة ودية بين الفريق الأبيض وشيفيلد في الفترة المقبلة..

وأشار إلى أنه كان مطمئنا لتحقيق الزمالك للقب الدوري منذ 3 أشهر، مضيفا أن الفريق الأبيض لديه طموحات اقتصادية ورياضية عملاقة ويجب العمل على تحقيقها، وأضاف أن الزمالك يجب أن يكون له ملعبه الخاص.

ورحب بن مساعد بالتعاون مع إدارة الزمالك وتقديم النصائح لتشجيع الاستثمار الرياضي وتطوير أداء القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيزور مصر قريبا وسيحرص على زيارة نادي الزمالك لتهنئته بلقب الدوري المصري.

برقيات تهنئة

انهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة بلقب الدوري الممتاز، وتلقى الفارس الأبيض برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

حازم إيهاب

حصد حازم إيهاب لاعب نادي الزمالك الميدالية البرونزية فى منافسات رمي القرص ببطولة “داون- سندروم” للاحتياجات الخاصة والتي أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادى.

محمد عواد

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سعادته بفوز الفريق بالدوري الممتاز، مشددا على ان الكرة للجماهير وستبقى دومًا للجماهير المساندة لفريقها.

أضاف عواد: ” ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، تعهدنا دومًا على محاولة إسعادكم وتعويضكم على ما فات، كلامي لن يوفي حقكم في دعمي بشكل خاص وفي دعم الفريق بشكل عام حتى في أصعب الأوقات”.

كما أشار محمد عواد: “بطولتي الرابعة مع نادي الزمالك وأتمنى حصد المزيد والمزيد مع نادينا العظيم”.