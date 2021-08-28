/647650/ختام-الدوري-إنبي-يحقق-الفوز-على-الجونة-بثنائية-نظيفة

حقق فريق إنبي الفوز على فريق الجونة، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة الايرة والتامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم احمد العجوز لاعب فريق غنبي بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الواحد والأربعون من عمر اللقاء، وأكد صلاح ريكو على الفو بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعون، من لال ضربة جاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مصطفى شلبي من قبل مدافع الجونة محمد حبيب.

تجمد رصيد الجونة عند 38 نقطة، في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين رفع إنبي رصيده في ختام الدوري للنقطة 49 ليحصد بها المركز السادس.

تشكيل إنبي في المباراة:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - محمود الجزار - لؤي وائل - عبد الجواد.

خط الوسط: ناصر ناصر - نور السيد - أحمد عامر - عموري.

خط الهجوم: عمر السعيد - محمود الشبراوي.

تشكيل الجونة في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الغرباوي.

خط الدفاع: عمرو السعداوي، محمود الجزار، لؤي وائل.

الوسط: محمد عبد الجواد، ناصر ناصر، نور السيد، أحمد عامر، عموري.

الهجوم: الشبراوي، عمر السعيد.

بيراميدز وغزل المحلة

واكتسح فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، ويعتبر كلا الفريقين يريدون الفوز ليحصله على ثلاثة نقاط ثمينة، بالنسبة لبيراميدز يريد تعزيز نقاط ومركز في الدوري فمن الممكن فريق سموحة الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز قد يقع في فخ التعادل أو الهزيمة في مباراه اليوم وبذلك يحتل بيراميدز المركز الثالث بدلا منه.

وفي هذا الصدد أما بالنسبة لفريق غزل المحلة الذي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز الفوز بالنسبة له يحسن مركزه في هذا الموسم ويبعده أكثر عن هبوط في الدوري المصري.

وأقيمت مبارة ذهاب في الدوري المصري الممتاز بين بيراميدز وغزل المحلة في الجولة ال 17 المؤجلة خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبدأت المبارة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، وأقيمت مبارة على ستاد غزل المحلة، حيث تم إذاعة المبارة علي قناة أون تايم سبورت وان، وقام بتعليق علي المبارة هو المعلق أيمن الكاشف.