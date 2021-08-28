رسميا.. محمد شريف هداف الدوري الممتاز

تربع محمد شريف على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري المصري:

هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي في مباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الجونة أمام الأهلي

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

مران الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من نبيل محمود شبراوي وعموري ووجوناثان نجويم ومحمد يكن وعربي بدر والجيوشي وعلي زعزع وكريم الطيب.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.