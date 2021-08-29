صور- احتفالية كبرى لتكريم 43 حافظا للقرآن بقرية دمشلى فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم، بقرية دمشلى، بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، احتفالية كبرى لتكريم 43 حافظا لكتاب الله، وسط فرحة كبيرة من الأهالى بالقرية، كما كرمت الجمعية، عددا من أوائل الشهادات التعليمية على مستوى القرية.





وعبر أهالى حافظى القرآن والأوائل عن فرحتهم الشديدة بتميز أبنائهم فى حفظ كتاب الله، وأكدوا على استمرار الأخذ على أيديهم حتى يتمكنوا من الحصول على أعلى المراتب فى المجتمع. يأتى هذا فى وقت تزايد فيه الحديث بقرية دمشلى بالبحيرة، عن بيع المواد المخدرة وانتشار السموم وبيعها للشباب، إذ أكد بعض الأهالى، أن حدث تكريم الحافظين لكتاب يؤكد أن القرية ما زال فيها الخير، وأنه مهما انتشر الشر فالخير يغلبه وهو الذى يمكث فى الأرض.

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