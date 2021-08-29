ريال مدريد يحقق فوز صعب على ريال بيتيس

حقق ريال مدريد الفوز على ريال بيتيس، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب بينيتو فيامارين.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
نجح داني كاربخال الظهير الأيمن للفريق الملكي من تسجيل هدف الفوز في المباراة، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، من خلال متابعة تمريرة عرضية من بنزيمة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى داخل المرمى.
يحتل ريال مديريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من اصل ثلاثة مباريات، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين.
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