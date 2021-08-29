/647657/تحدي-كورونا-الدوري-الأردني-للدرجة-الأولى-ينطلق-بحضور-الجماهير

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدوري الأردني للدرجة الأولى بكرة القدم، وتشهد عودة الجماهير للمدرجات، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتشهد المرحلة الأولى من عودة الجماهير، السماح بدخول ما نسبته 30% من سعة المدرجات، شريطة تلقي جرعتي مطعوم فيروس كورونا المستجد، لمن يرغب في الدخول إلى الملعب، أو مضى على تلقيه الجرعة الأولى 21 يوما، أو أجرى فحص كورونا قبل 72 ساعة بالحد الأقصى من اللقاء وحصل على نتيجة سلبية.

تذاكر المباراة

في المقابل، يقتصر بيع تذاكر حضور المباريات، على المنصات الإلكترونية فقط، مع استمرار إغلاق أكشاك البيع المخصصة في الملاعب، ضمن سلسلة الإجراءات الصحية الوقائية.

وتأتي هذه الخطوة بالعودة الآمنة والتدريجية للجماهير، بعد موافقة الجهات الرسمية على إعادة فتح المدرجات الرياضية، وسط شروط صحية مشددة، واستمرار الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار، إمكانية زيادة نسب الحضور الجماهيري، تماشيا مع مستجدات الوضع الوبائي.

الجولة الأولى

وتشهد الجولة الأولى من البطولة غدا الأحد، مواجهة السرحان مع مغير السرحان على ملعب السرحان، ولقاء الصريح والأهلي على ملعب الأمير هاشم.

وتقام الإثنين مواجهتان، حيث يلتقي الطرة مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير هاشم، ويواجه منشية بني حسن نظيره بلعما على ملعب المفرق.

ختام الجولة الأولى

وتختتم المواجهات الثلاثاء المقبل، حيث يستضيف العربي دار الدواء على ستاد الأمير محمد، ويحل اليرموك ضيفا على الكرمل ويشهدها ملعب الأمير هاشم.

وكان الاتحاد الأردني أطلق شعارا جديدا للبطولة، يرمز بشكله العصري إلى حركة الكرة في مسيرها نحو الهدف، كنايةً عن مسيرة أندية الدرجات في تنافسها نحو التتويج والنجومية، متوشحا بألوان العلم الأردني.

الدوريات العربية الأغلى في المنطقة العربية

ويستعرض دوت الخليج القيمة التسويقية للدرويات العربية الأغلى في المنطقة والتي تأتي على رأسها الدوري السعودي والمصري والإماراتي.

ويحتل الدوري السعودي “دوري كأس محمد بن سلمان المحترفين” صدارة ترتيب الدوريات العربية الأغلى بقيمة وصلت 335.93 مليون يورو.

وجاء الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي" في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون يورو.

ترتيب الدوريات العربية من حيث القيمة التسويقية

بينما أحتل الدوري القطري ” دوري نجوم قطر ” المرتبة الرابعة بقيمة 147.7 مليون يورو.

ويأتي الدوري المصري في المركز الرابعة بقيمة وصلت الي 147.09 مليون يورو.

الخامس : الدوري الجزائري بقيمة 119.98 مليون يورو.

السادس : الدوري التونسي بقيمة 107.31 مليون يورو.

السابع : الدوري المغربي بقيمة 93.58 مليون يورو.

الثامن : الدوري اللبناني بقيمة 6.38 مليون يورو.