/647658/إقالة-مدرب-كل-جولة-في-الدوري-السعودي-ما-السبب-وراء-ذلك

لم تمضي 3 جولات من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حتى بدأت موجة من الإقالات لمدربين الفرق المشاركة في البطولة.

شهدت منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، إقالة 3 مدربين حتى الأن.

ويستعرض دوت الخليج مدربين الفرق السعودية الذي تم إقالتهم خلال الفترة الأخيرة:

إقالة مدرب التعاون

بدأت موجة إقالة المدربين في الدوري السعودي للمحترفين، عندما قررت إدارة فريق التعاون بإقالة مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو، وذلك بعد تعرض الفريق للهزيمة أمام نظيره فريق الهلال بنتيجة 2/1 في منافسات الجولة الثالنية من بطولة الدوري الممتاز، وكان قبلها تعادل فريق التعاون بقيادة نيستور أمام الحزم بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن فعاليات الجولة الأولى من المسابقة.

إقالة مدرب الاتحاد

يعد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد، هو الضحية الثانية لموجة إقالة المدربين في الدوري السعودي، حيث تم الإطاحة به عقب هزيمة الفريق على الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية، والتي خسر فيها الاتحاد في ركلات الترجيح.

إقالة مدرب الطائي

كان التونسي محمد الكوكي مدرب فريق الطائي، الضحية الثالة لموجة إقالة المدربين، وذلك بالرغم من قيادته للفريق في مشوار صعوده إلى دوري المحترفين بعد غياب طويل، إلا الخسائر المتتالية ومشكلة الرخصة التدريبية التي يتعرض لها التونسي تسببت في إقالته من تدريب الفريق.

كدت الصحف السعودية أن الين هورفات، أصبح الخيار الأول أمام فريق الطائي السعودي، وذلك بعد إقالة التونسي محمد الكوكي.

وأوضحت التقارير السعودية أن المدرب الكرواتي أبدى موافقة مبدأية للتعاقد مع فريق الطائي السعودي.

فريق الفيحاء

وأنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع اللاعب فواز الطريس علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من الهلال.

وتم توقيع العقد بمدينة الرياض، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر بن عثمان أباحسين.

ويجد الطريس صعوبة في المشاركة مع الهلال في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة ليوناردو جارديم على عناصر أخرى في نفس مركزه.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط من انتصار على الاتحاد بهدف نظيف وتعادل مع الفتح وذلك في أول جولتين من البطولة.

وبحسب إذاعة ” يو إف إم” السعودية، فإن ناصر الدوسري، غاب عن التدريبات الجماعية لفريق الهلال، بسبب معاناته من وعكة صحية، مما يعني عدم مشاراكاته في مباراة الفريق القادمة والتي ستكون أمام الباطن.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيقدم تقريره الطبي للجهاز الفني حول إصابة الركبة التي يعاني منها لاعب وسط الفريق عبدالله عطيف، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.