«إشادة سعودية ببيئة الاستثمار فى مصر».. توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركتى  إمتنان وكنوز الحكمة السعودية«صور»

/647659/إشادة-سعودية-ببيئة-الاستثمار-فى-مصر-توقيع-إتفاقية-تعاون-مشترك-بين-شركتى- إمتنان-وكنوز-الحكمة-السعوديةصور

شهدت أحد فنادق القاهرة مساء السبت، حفل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركة إمتنان، وشركة كنوز الحكمه السعودية فى إطار إطار التعاون الوثيق والثقة في جودة المنتجات المصرية ، حيث يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل ، والشاي ، والتوابل.

المدير العام لشركة كنوز الحكمة السعودية

وتستهدف الإتفاقية افتتاح عدد ٢٥ فرعًا من فروع إمتنان بالأراضى السعودية،و تصدير أكثر من 100 منتج عالي الجودة من منتجات شركة امتنان إلي السوق السعودى، وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إمتنان والى قام بعرض أهداف الشراكة المصرة السعودية، وأيضا الدكتور محمد بقنة الشهرانى، المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة، والدكتور محمود الشال مدير تطوير الأعمال بشركة كنوز الحكمة والى قام بعرض ملف تعريفى الشركة فى السعودية.

الدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة امتنان

الدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة امتنان، قام بعرض أهداف الشراكة مع شركة كنوز الحكمة السعودية، واختيار السوق السعودى، مؤكدا على أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء ثقة المستهلك السعودى في منتجات شركة امتنان المصريه التي سبق أن نالت ثقة المستهلكين في العديد من دول العالم، مؤكدا على أن «أمتنان»علامة مصرية مقرها القاهرة ومتخصصه في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية والصحية وبدأت كعلامة تجارية ذات جودة عالية في عام 1982 وهي أول من ابتكر مفهوم متجر الصحة في مصر الذي تأسس عام 2005 قائلا:" امتنان لديها أكثر من ٥٠ فرع في جميع أنحاء مصر بإلإضافة إلي منتجات مختاره في الصيدليات و السوبرماركت".

توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركتى إمتنان وكنوز الحكمة السعودية

من ناحيته أيضا استعرض د.محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة السعودية، أهداف الشركة مع شركة إمتنان، مؤكدا على أن توقيع العقد هو بداية انطلاقة جديدة لنجاح أكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن الشركة تأسست منذ حوالي ٢٠ سنة تقريباً في السوق السعودي والخليجي وكان هدفنا هو تعزيز قيمة الغذاء العضوي والصحي لدي المجتمع، مشيرا إلى أن الشركة لديها نحو 1700منتج ويتم الوصول للمنتجات من بيئتها الأصلية، مشيدا ببيئة الاستثمار فى مصر بظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتغلب على البيروقراطية التى كانت تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وعقب ذلك تمت الإتاحة لممثلى وسائل الإعلام لتوجيه تساؤلاتهم لأطرف الإتفاقية، حيث تضمنت التساؤلات الدور التوعوية بشأن الثقافة الصحية الطبيعة وما توقم بها الشركات فى هذا الإطار، حيث أكد المدير التنفيذى لشركة إمتنان على الدور الفعال لهم بشأن الإطار التوعوى عبر التسويق الفعال على السوشيل ميديا، بجانب الجهود المختلفة بملفات البحث العلمى بما يخدم لبيئة الثقافة الصحية الطبيعة لدى الجمهور، كما تضمنت التساؤلات آليات اختيار شركة كنوز لشركة امتنان فى مصر بشأن التنسيق والشراكة معها، حيث أكد محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة السعودية، على أن ذلك يعود لخبرتها الكبيرة فى هذا المجال بالسوق المصرى.