اليوم .. إعلان نتيجة المرحلة من تنسيق الجامعات 2021

جدة - نرمين السيد - يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.



جدة - نرمين السيد - يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية. ووفقا لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، فمن المقرر أن تكون المؤشرات الأولية للتنسيق فى الجامعات أقل من نسبة العام الماضى بنحو يتراوح من 7 إلى 10%.

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