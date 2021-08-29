الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة : عظمى القاهرة 39

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 أغسطس،إنها ستميل نحو الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية ، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.





كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء. وبالنسبة لحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس و البحر الأحمر بالإضافة إلى شمال ووسط الصعيد وشمال غرب الجمهورية يصحبها هبات قوية مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على منطقة خليج السويس و شمال الصحراء الغربية. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال الجمهورية تكون كثيفة أحيانا حيث تبلغ مستوى الضباب أحيانا على بعض المناطق خاصة غرب الدلتا. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم : القاهرة 39/25 الإسكندرية 33/26 مرسى مطروح 31/25 السلوم 32/25 دمياط 34/24 بورسعيد 32/26 العريش 32/26 الزقازيق 40/24 طنطا 40/24 شبين الكوم 40/24 بنها 40/24 المنصورة 39/24 كفر الشيخ 38/24 دمنهور 38/24 المحلة الكبرى 39/24 العاشر من رمضان 38/25 الإسماعيلية 38/25 السويس 36/26 الفيوم 40/23 بنى سويف 40/25 المنيا 40/25 أسيوط 40/26 سوهاج 41/27 قنا 44/28 الأقصر 43/28 أسوان 44/30 رأس سدر 37/25 شرم الشيخ 38/30 سانت كاترين 34/22 الغردقة 37/30 مرسى علم 39/32 شلاتين 41/31 أبورماد 39/32 حلايب 40/33 رأس حدربة 41/34

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