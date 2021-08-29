مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ريمس ضد باريس سان جيرمان في الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولقاء برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة بيرنلي أمام فريق ليدز يونايتد 3 عصراً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة توتنهام هوتسبيرأمام فريق واتفور الساعة 3 عصراً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة وولفرهامبتون أمام فريق مانشستر يونايتد–5.30 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة أمام فريق خيتافي في تمام الساعة 5 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

قاديش أمام فريق أوساسونا في تمام الساعة 7.30 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 4

رايو فاليكانو أمام فريق غرناطة الساعة 7.30 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد أمام فريق فياريال في تمام الساعة 10 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة جنوى أمام فريق نابولي 6.30 مساءً Lega Serie A YouTube

تقام مباراة ساسولو أمام فريق سامبدوريا 6.30 مساء Sky Sport Calcio 1

تقام مباراة ميلان أمام فريق كالياري 8.45 مساء Lega Serie A YouTube

تقام مباراة ساليرنيتانا أمام فريق روما 8.45 مساء عبر قنوات Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تروا أمام فريق موناكو 1 ظهراً beIN Sports HD 2

أنجيه أمام فريق رين 3 عصراً beIN Sports HD 2

ليل أمام مونبلييه 5 مساءً beIN Sports HD 2

ستاد ريمس أمام باريس سان جيرمان 8.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

تقام مباراة قاسم باشا أمام فريق جالاتا سراي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.15 مساءً

تقام جيرسونسبور أمام فريق طرابزون سبورفي تمام الساعة 8.45 مساءً

تقام ألتاي أمام فريق فناربخشة في تمام الساعة 8.45 مساءً.

حقق ريال مدريد الفوز على ريال بيتيس، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب بينيتو فيامارين.

نجح داني كاربخال الظهير الأيمن للفريق الملكي من تسجيل هدف الفوز في المباراة، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، من خلال متابعة تمريرة عرضية من بنزيمة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى داخل المرمى.

يحتل ريال مديريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من اصل ثلاثة مباريات، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين.