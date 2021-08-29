المنتخب الوطنى يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال

/647665/المنتخب-الوطنى-يواصل-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-أنجولا-فى-تصفيات-المونديال

يواصل منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أنجولا الاربعاء المقبل فى افتتاح مشوار تصفيات المونديال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحفيظ اللاعبين خطة اللعب فى ظل ضيق الوقت وحالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين، ويرغب المدير الفني في تحقيق نتائج جيده خلال الفترة المقبلة.

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥ سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

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وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.