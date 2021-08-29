«اسأل الناس» عمل جديد يجمع تامر عاشور بأحمد المالكى

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يستعد الفنان المتألق تامر عاشور لطرح عمل غنائي جديد بعنون «اسأل الناس» وذلك بالتعاون مع الشاعر أحمد المالكي والذي يعد التعاون الثالث بينهم بعد أغنتي «قولوه سماح، وبقالي زمان».

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال تامر عاشور

وتعد أغنية «اسأل الناس» من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيدوهات الشهير يوتيوب.

وتعاون أحمد المالكي مع تامر عاشور في عدد من الأغنيات وهما “قلوله سماح” من كلماته، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، واستطاعا من خلاالها تحقيق نجاحات ساحقة واحتلال التريند لعدد من الأيام المتتالية، كما طرحا سويا أغنية “بقالي زمان" من ألحان محمد خلف.

كليب «بقول عادي»

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التي تحمل اسم «بقول عادى» على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حاليًا بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

تامر عاشور يتعاون مع عدد ضخم من الشعراء في ألبومه الجديد

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.