استقرار فى اسعار الذهب اليوم الاحد

شهدت اسعار الذهب اليوم الاحد الموافق 29\8\2021، استقرارا بعد حالة الارتفاع التي حدثت خلال تعاملات اليومين الماضيين، إذ قفز سعر الذهب بقيمة تبلغ 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت متأثرا بحركة عالميا، وذلك بسبب الحذر العالمي من انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا"، فضلا عن حالة التضخم التي يشهدها الولايات المتحدة

هذا وتستقرعالميا صباح اليوم الأحد 29 أغسطس، مع عودة البورصة للتداول بعد الإجازة وذلك بسبب انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.19%، ليتراجع عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 شهور مما دفع الذهب لأعلى وسط تخوفات من انتشار متحور "دلتا"، وحقق سعر الذهب ارتفاعا محليا وعالميا الأسبوع الماضي، وجميعها أسباب تعود للبورصة الأمريكية، حيث يتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي بحالة عدم الاستقرار ثم الانخفاض العالمي الذي شهدها سعر الذهب في مصر أول أغسطس الجاري. ووصل سعر الذهب عيار 21 سجل 788 جنيها للشراء، 792 جنيها للبيع. وبلغ سعر الذهب عيار 24 سجل 905.25 للبيع 900.5 للشراء. وشهد سعر الذهب عيار 18 سجل 678.75 جنيها للبيع، 675.5 للشراء.

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