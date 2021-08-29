وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً أحمد جابر، مدير المديرية بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضى، قامت المديرية باستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 4 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و800 جنيه لـ 25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4.300 عامل غير منتظم.
وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 305 منشأت بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 15 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 75 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 897 شابا بالقطاع الخاص فى الإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.