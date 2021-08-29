الموارد المائية: الانتهاء من أعمال الإنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة...

- الانتهاء من أعمال الإنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة بأسوان بعد تعثر دام لأكثر من (٢٠) عام

- قريباً : طرح عمليتى احلال وتجديد محطتى طلمبات قسطل وقورته وبلانة لخدمة أهالى محافظة أسوان

- وضع وحدات الطوارئ على حالة التأهب للتحرك الفورى للتعامل مع أى طوارئ أو ازدحامات في المجارى المائية.

فى ضوء نتائج زيارة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمحافظة أسوان خلال شهر أغسطس الجارى ، وتوجيهات سيادته لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .. استقبل السيد اللواء/ أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة ، السيد المهندس/ محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وبحضور السيد/ أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ، والسيد المهندس/ محمد على ابراهيم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان ، لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورته وبلانة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالإحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان ، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـعدد (٢) وحدة للطوارئ ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالى (١٧٦) عملية ، وخاصة مع وجود عدد (١٣٨) محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من الاعمال المدنية والكهروميكانيكيه وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة بكوم امبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من (٢٠) عاماً ، لخدمة زمام (٣٠) ألف فدان وجارى التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة .

الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهوريه ، وتم الانتهاء من تجهيز جميع وحدات الطوارئ ووضعها على حالة التأهب للتحرك الفورى للتعامل مع أى طوارئ أو ازدحامات في المجارى المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد المائية: الانتهاء من أعمال الإنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.