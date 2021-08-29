/647676/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-خيتافي-والتشكيل-المتوقع

يستقبل برشلونة على ملعبه كامب نو نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام فريق خيتافي في تمام الساعة 5 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1.

ونجح برشلونة في الفوز بالمباراة الأولى على أرضه أمام ريال سوسييداد بأربعة أهداف لهدفين، قبل أن يخيب الآمال بتعادل خارج الديار مع أتلتيك بيلباو.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي: نيتو جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو ممفيس ديباي - مارتين برايثوايت - أنطوان جريزمان

في المقابل خسر خيتافي أول مباراتين له أمام فالنسيا وإشبيلية، لذلك فسيدخل أمام البرسا بمعنويات مرتفعة لتعويض ما فاته.

فوز برشلونة

حقق فريق برشلونة الفوز في أول مبارياته في الدوري الإسبباني الممتاز على حساب ريال سوسيداد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدور الإسباني، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتلوني.

نجح الإسباني جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في غياب ميسي في أول لقاء رسمي للفريق مع ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة عن طريق ممفيس ديباي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم جيرارد بيكيه برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليكس روميرو.

سجل مارتين برايثوايت الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فرينكي دي يونج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارتن برايثوايت برأسية مباشرة قوية سكنت شباك الحارس أليكس روميرو.

مارتين برايثوايت

عاد مارتين برايثوايت بالهدف الثالث لفريقة والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع أبعدها الحارس أليكس روميرو بشكل سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام مارتن برايثوايت الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.