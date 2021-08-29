/647677/كشف-حساب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-خلال-دور-الانعقاد-الاول-بمجلس-الشيوخ

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب لنشاط أعضاء مجلس الشيوخ ، من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول .

تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلس الشيوخ بـ 183 طلب خدمي لـ 64 جهة حكومية ، وتمت الموافقة علي 452 طلب منهم .

الجلسات العامة

وحضر نواب تنسيقية شباب الأحزاب 183 زيارة رسمية، منها زيارة لوزارة القوي العاملة ، إضافة إلى عمل 91 زيارة ميدانية منها زيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب،و حضور 137 فعالية وندوة ، منها فعالية حفل كورال أطفال مصر في ذكري ثورة 30 يونيو.

مبادرة رعايا صغار الصيادين

كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ، من تنسيقية شباب الأحزاب، في إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين ، إضافة إلى فعالية متحف الحضارة ، فضلاً عن 370 ظهور إعلامي .

رفع دور الانعقاد الاول للشيوخ

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.