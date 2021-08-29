التعليم العالي تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية..اليوم

/647681/التعليم-العالي-تعلن--نتائج-المرحلة-الأولى-لتنسيق-الجامعات-الحكوميةاليوم

ينتظر العديد من المواطنين بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث تصدرت نسب البحث عن تنسيق الثانوية العامة ، وذلك بعد تحديد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، مدة انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 للمرحلة الأولى.

هذا و يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر اليوم الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية. وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق. دوت الخليج يرصد موعد اعلان نتائج تنسيقي الثانوية العامة ووفقا لما حددته وزارة التعليم العالي ، سيكون الحد الأدنى لكافة الشعب بالمرحلة الثانية 118 280 طالب وطالبة بحد أدنى 88.41% لطلاب الشعبة العلمية و80% لطلاب الشهبة الهندسية و65.7% لطلاب الشعبة الأدبية هذا وكشف عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماجد نجم عن الموعد المقرر فيه انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021، خلال مداخلة هاتفيه على قناة دي ام سي.

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