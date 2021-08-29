اتصالات الشيوخ: تطوير مكاتب البريد ضمن حياة كريمة يدعم جهود التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بما يتواكب مع التطور التكنولوجى ضمن مبادرة حياة كريمة يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى.





وأشار النائب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التطور الذى تشهده مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليس فى البناء فقط، وإنما فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتسهيل الإجراءات والوصول إلى مرحلة مكاتب البريد المطورة. ودعا حسانين توفيق، إلى أهمية مواصلة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وجودة عالية مع مراعاة عامل الوقت والقضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدا أن ذلك يساهم فى إنجاح خطة الدولة نحو التحول الرقمى. وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة حملات التعريف بالخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد وأن الأمر ليس قاصرا على تحويل الأموال، بينما هناك العديد من الخدمات التى يمكن أن يستفيد منها المواطنين فى كافة مناحى الحياة.

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