صورة- أول شهادة جدارة فنية لطلاب المجمعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صورة أول شهادة جدارة فنية تصدر بالتعاون بين الصندوق، وغرفة الصناعات الهندسية وهى شهادة تعادل مستوى المؤهل فى اللائحة الأوربية للشهادات والمؤهلات “EQF3” .





كان الدكتور أحمد حسنى الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن عن منح أول شهادة جدارات «competence certificate»، صادرة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لطلاب المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة له.

وقال «الحيوي»، فى تصريحات صحفية سابقة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والتى تهدف إلى التعاون فى مجالات التعليم الفنى والتكنولوجى المختلفة.

وأضاف أن امتحانات الجدارات التى سيتم تطبيقها للعام الدراسى 2020/2021 بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبوغالب، هى الأولى من نوعها فى مصر، لأنه سوف يتم عقدها بواسطة لجنة من الخبراء بالصناعة المصرية، أسوة بما يحدث بالدول الأوروبية الكبرى الصناعية.

وأشار إلى أن الصندوق يطبق هذا النهج لأول مرة فى مصر ليتم تعميمه فى المستقبل على كافة مؤسسات التعليم الفنى والتكنولوجى الجامعى منه وما قبل الجامعى كذلك، منوها إلى حرص إدارة مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبوغالب على تطبيق هذا النموذج على طلاب الفرقة الثالثة به فى تخصص تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، لكى يكون المجمع نموذجًا يُحتذى به فى باقى التخصصات بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة الأخرى التابعة للصندوق.