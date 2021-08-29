أحداث رياضية تنتظرك اليوم الاحد: موعد مباراة جالاتا سراي أمام قاسم باشا..المنتخب الوطنى يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا..أهم مواجهات الليلة

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الاحد، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

برشلونة

يستقبل برشلونة على ملعبه كامب نو نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام فريق خيتافي في تمام الساعة 5 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1.

جالاتا سراي

يحل جالاتا سراي ضيفًا ثقيلاً على قاسم باشا في الجولة الثالثة من الدوري التركي في موسمه الجديد 2021-2022.

تقام مباراة قاسم باشا أمام فريق جالاتا سراي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.15 مساءً.

منتخب مصر

يواصل منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أنجولا الاربعاء المقبل فى افتتاح مشوار تصفيات المونديال.

ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحفيظ اللاعبين خطة اللعب فى ظل ضيق الوقت وحالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين، ويرغب المدير الفني في تحقيق نتائج جيده خلال الفترة المقبلة.

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥ سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة بيرنلي أمام فريق ليدز يونايتد 3 عصراً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة توتنهام هوتسبيرأمام فريق واتفور الساعة 3 عصراً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة وولفرهامبتون أمام فريق مانشستر يونايتد–5.30 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة أمام فريق خيتافي في تمام الساعة 5 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

قاديش أمام فريق أوساسونا في تمام الساعة 7.30 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 4

رايو فاليكانو أمام فريق غرناطة الساعة 7.30 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد أمام فريق فياريال في تمام الساعة 10 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1