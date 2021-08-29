رسمياً.. كوزمين كونترا مدير فني للاتحاد السعودي لنهاية الموسم

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اعلن نادي الاتحاد السعودية تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة النمور في الموسم الحالي من الدورى السعودي دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري أحمد حجازى، تغريدة على حسابه عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرحب فيها بمدريه الجديد كوزمين كونترا.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.

أحمد حجازي

ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

ونجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إدراك هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع الوافد الجديد إيجور كورنادو من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 45 من اختراق داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل خمسة أهداف من خلالها، وتلقت شباكة هدفين.

ويحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل أربعة أهداف من خلالها، وتلقت شباكه مثلهم.

الاتحاد والرجاء

ويعيش الاتحاد أياما صعبة بعد أن خسر نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، واستسلم أمام الرجاء الرياضي المغربي في النهائي الذي أقيم في الرباط بعد اللجوء لضربات الترجيح 4-3، وكانت المباراة في وقتها الأصلي انتهت بالتعادل 4-4 في سيناريو مجنون، حيث عاد النمر من بعيد بعد أن كان متخلفاً 4-2.

وشهد الشوط الأول تسجيل 5 أهداف كامل، ثلاث منها لمصلحة الرجاء كما تميزت المباراة بإيقاع سريع ولعب رجولي، وتميز البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثلاثية كاملة في مرمى الرجاء لكنها لم تكن كافية للتتويج بالكأس التي تساوي 6 ملايين دولار.