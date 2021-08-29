/647691/خالد-الحداد-مصر-تسعي-دائما-لمد-جسور-التعاون-مع-دول-المنطقة

أكد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب ان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تأتي من منطلق دعم واستقرار العراق ووحدة أراضيه وإعادة إعمارها مشيرا إلي أن مصر تسعي دائما لمد جسور التعاون مع دول المنطقة خاصة دولة العراق التي عاني من ازمات كثيرة.

خالد الحداد: مصر تسعي دائما لمد جسور التعاون مع دول المنطقة

وأكد الحداد في تصريحات لـ دوت الخليج أن تعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول الجوار في المنطقة كالعراق هي جهود لإعادة أعمارها وحرص مصر دائما علي أن يعود العراق أمن ومستقر أمنيا واقتصاديا بعد سنوات عانت منها دول المنطقة مشيرا إلي أن الشراكة التي أطلقتها العراق مع دول الجوار يتحسن من الوضع الحالي أمنيا واقتصاديا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مؤتمر بغداد لدول الجوار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي لدولة عانت كثيرا برعايه مصرية ودولية واسعة.