خالد أبو الوفا لـ دوت الخليج : قمة العراق تؤكد رؤية مصر لدعم الدول العربية وعودة بغداد لدوره الفاعل

/647695/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصر--قمة-العراق-تؤكد-رؤية--مصر-لدعم-الدول-العربية-وعودة-بغداد-لدوره-الفاعل

قال النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق لحضور مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، للمرة الثانية بعد فترة قصيرة من الزيارة الأولى بـ يونيو الماضي لحضور القمة العراقية المصرية الأردنية لها أهداف سياسية واقتصادية واستثمارية، وتعكس عمق العلاقة التاريخية ولها الكثير من الدلالات التي حظيت بها الزيارة الماضية، ومدى التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات بين مصر والعراق ، فضلا عن اهداف اخري هي زيادة تعزيز العلاقات و التعاون بين البلاد المشركة ، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون مع العراق والأردن .

زيارة السيسي للعراق

وأوضح أبو الوفا أن المؤتمر يستهدف وضع العراق على خريطة التنمية الاقتصادية والسياسية والاستثمارية بين دول العالم، انطلاقًا من حرصها على التطلع للمشاركة في المجالات العالمية، وتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة على مستوى كافة المجالات " سياسياً و أمنياً ، واقتصادياً و تجارياً ، فالعلاقات بيم البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها لسنوات عدة وتاريخ كبير ، مشيرة أن الرئيس السيسي كان له الفضل في تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين وإعادتها لمجراها الطبيعي خلال السنوات الأخيرة.

مؤتمر بغداد لتعاون والشراكة

حيث آكد النائب خالد ابو الوفا ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،من خلال زيارته مع دولة رئيس الوزراء للعراق منذ شهرين ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد على الأراضي العراقية، تؤكد رؤية الدولة المصرية تجاه دعم الدول العربية الشقيقة، وحرصها على عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، بما يضمن في النهاية أمنه واستقراره .

وأختتم النائب أبو الوفا بالتركيز على كلمة الرئيس السيسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتأكيده على أن مصر لن تقبل بهذا وستتصدى لأي محاولة من شأنها التدخل في شئون الغير والعبث بالأمن الإقليمي والعربي على السواء ، في ظل معاناة العراق خلال الفترة الماضية في مواجهة عدد من التحديات التي تمر بها الأمة العربية، وتأثرها بها مؤكدا علي أن مصر تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس السيسي، إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الأشقاء العرب وذلك بهدف خلق تكامل اقتصادي فعال يعود على الدول العربية بمنافع إقتصادية تسهم في ريادة الدول العربية وذلك من خلال اللقاءات المشتركة مع الدول المشاركة وهذا يؤكد على تصاعد دور مصر الريادى فى المنطقة، والنتائج الإيجابية لمصر وللمنطقة العربية بشكل عام.