رسميا.. تعيين أحمد مصطفى «بيبو» مديراً فنياً لأسوان

/647696/رسميا-تعيين-أحمد-مصطفى-بيبو-مديرا-فنيا-لأسوان

استقر مجلس إدارة نادي أسوان على تعيين أحمد مصطفى بيبو، مديراً فنياً للفريق الأول، ويعاونه أحمد سيد مارادونا، وحمادة السيد، وأحمد كمال مدرب لحراس المرمى، وعصام عمر مخطط للأحمال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد رحل علاء عبد العال المدير الفني السابق، بعد الخسارة الثقيلة من وادي دجلة في الدوري.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر، برصيد 25 نقطة من 27 مباراة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر.

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

نجح فريق أسوان متزيل ترتيب الدوري المصري الممتاز، في التصدي لهجمات النادي الأهلي في الشوط الاول، في ختام الدوري، بقيادة محمد جابر مدافع فريق زهرة الجنوب.

احتسب سعيد حمزة ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، بعد عرقلة محمد جابر مدافع فريق أسوان، لمحمد شريف المنفرد على المرمى، ولكن عند العودة والإستعانة بتقنية الفار، ألغيت ركلة الجزاء، ويحتسب حكم اللقاء، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

تشكيل الأهلي أمام أسوان:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون.

خط الوسط: أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.