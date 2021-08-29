الإسكان: سحب 74 ألف كراسة شروط لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم سحب 74 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بينما قام 14500 مواطن بسداد مقدمات الحجز.





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وأوضح وزير الإسكان، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.

من جهتها، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، فى مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، ويتم شراء تلك الوحدات وفقا لنظام التمويل العقارى، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودى الدخل، و15 % لوحدات متوسطى الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3 % سنويا متناقصة.

وأضافت، أنه يتم أيضا طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة "البدارى"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3 % متناقصة سنويا.

وفيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التى سيتم التعامل وفقا لها، للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، قالت إنه بالنسبة للمواطنين من منخفضى الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريا، والحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريا، أما فيما يخص المواطنين من متوسطى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريا، و168 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا، على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيه.

وبخصوص آلية التسجيل على موقع الصندوق، أوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.shmff.gov.eg)، والضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل، والضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام، ويقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة "استمارة الحجز"، ويوجد لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر فى حالة وقوف المؤشر على علامة (؟) المقابلة لعنوان الحقل، ثم يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب، ويتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية "تم إرسال طلبك بنجاح".

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالى (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحا: 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.