تنسيق المرحلة الأولى.. 83.9% لسياسة واقتصاد و79.45% للإعلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام، و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.





وأضاف عبد الغفار فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألف طالب، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة. وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن المرحلة الثانية من التنسيق ستبدأ يوم الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 4 سبتمبر.

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