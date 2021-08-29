اعرف كليتك.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علوم بالمرحلة الثانية فى كليات القمة، لافتًا إلى أنه من المقرر استيعاب نحو 243 ألف طالب وطالبة خلال تلك المرحلة.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، يمكن معرفتها من خلال زيارة الرابط التالى https://tansik.egypt.gov.eg/application/. وأشار عبد الغفار إلى أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام، و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

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