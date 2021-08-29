بث مباشر.. وزير التعليم يعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

جدة - نرمين السيد - ويقدم دوت الخليج بثًا مباشرًا لهذا الحدث ويمكنكم متابعته من خلال اللينك التالى: ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة على الموقع الإلكترونى فور الانتهاء من المؤتمر، كمت سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية وعدد الطلاب الملتحقين بها فى كل شعبة.

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