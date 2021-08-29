/647697/سعد-الصغير-يحتفل-بعيد-ميلاد-زوجته-بإهدائها-3-أطقم-ألماظ

احتفل المطرب الشعبي سعد الصغير بعيد ميلاد زوجته برلنتي عامر في أحد الأماكن بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين متراقصين على العديد من الأغنيات لعدد من نجوم الغناء البارزين منهم الفنان تامر حسني.

دوت الخليج يرصد احتفال سعد الصغير بعيد ميلاد زوجته

وأهدى سعد الصغير زوجته خلال الحفل 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب فيرذاتشي بمناسبة عيد ميلادها، ورقص سعد الصغير وبرلنتي خلال الاحتفال على عدد من الأغاني منها: اختراع للفنان تامر حسني، شطبنا للفنان رامي صبري، وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى أغاني المهرجانات.

سعد الصغير يتعرض لإنتقادات الجمهور بسبب تبني طفلي

وكان قد تعرض الفنان سعد الصغير مؤخرا للعديد من الإنتفادات عندما علق على أمر تبنيه طفلي شوارع، اللذين التقى بهما في شوارع الإسكندرية، أثناء قضائه وقتًا على الكورنيش، بمنطقة ميامي، موجهًا الشكر لكل من قدم له الدعم، وشجعه على قراره بمساعدة هؤلاء الأطفال وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وانهالت التعليقات الهجومية على سعد الصغير منذ ساعات قليلة بعد اتخاذه قرار التبني، اذ اتهمه أحدهم بأم هدفه من إظهار الأطفال معه ليس فعل الخير، ولكن من أجل الظهور على الساحة وركوب التريند، حيث علق أحدهم قائلًا: “يا عم سعد انت عامل نفسك بتعمل بث مباشر، وأنت عارف ومتأكد إنك أنت عايز تعمل تريند على الأطفال دي… بس ملهاش لازمة على فكرة…لو أنت بتعمل خيرالمفروض أنا وغيري معرفش عشان مشاعر الأطفال دي بعد ما تكبر…كل الفنانين كده أي مختفي على الساحة اليومين دول يعمل حاجه شبه كده”.

مسلسل «ولاد إمبابة» لسعد الصغير

جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد الصغير الدرامية مسلسل «ولاد إمبابة» الذي عُرض عام 2020، وهو من بطولة فريدة سيف النصر، إيمان السيد، مصطفى أبو سريع وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن بكري ومن إخراج ممدوح زكي.

ويجسد سعد الصغير من خلال العمليات شخصية «عسيلة» شاب بسيط من منطقة شعبية، ويقع فى قصة حب «فريدة» مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة ثرية داخل أحداث العمل.